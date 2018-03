Lazio-Anderson, 2 mesi per il futuro: ipotesi rinnovo con la Champions

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Felipe Anderson è ancora tutto da scrivere e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport i prossimi due mesi saranno fondamentali per il brasiliano. In caso di qualificazione in Champions League è molto più probabile che alla fine possa rimanere in biancoceleste ma le valutazioni finali verranno fatte a giugno. Il suo contratto scadrà nel 2020 e in caso di permanenza dovrà discutere il suo rinnovo. Al Santos andrà invece il 25% dell'eventuale vendita.