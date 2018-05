© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Felipe Anderson si è raccontato a Globoesporte a due giorni dal grande match della Lazio con l'Inter. Un'intervista che ha ripercorso le sue tappe italiane. "Ricordo che quando arrivai ero infortunato. Tutto questo creò un ritardo per il debutto e per la condizione fisica. In Brasile ci si abitua a giocare col pallone e in modo libero. La parte tattica invece è essenziale per gli italiani. E non tutti i giocatori si ambientano allo stesso modo o con gli stessi tempi. Credo ad esempio che presto Gabigol sarà di nuovo in Europa e dimostrerà il suo valore. Quanto a me sono un altro giocatore perché non ho perso la mia caratteristica nel dribbling ma ho appreso la parte difensiva e tattica. Ho raggiunto un alto livello". Poi sui biancocelesti: "Qui alla Lazio stiamo disputando una stagione che nessuno si aspettava. abbiamo la chance di entrare in Champions. Credo che si faccia molto affidamento su di me, sul mio talento e che in qualunque momento possa cambiare la partita". Sul suo futuro ha detto: "Mi concentro sul momento. A fine stagione ci siederemo e parleremo e vedremo che cosa è meglio per il club e per me".