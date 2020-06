Lazio, Anderson: "Contento per il debutto. Questa vittoria ci aiuterà per le prossime gare"

Djavan Anderson, centrocampista biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la vittoria contro la Fiorentina: "Sono contento di aver debuttato in Serie A con questa maglia, dopo tanto tempo. Ho sempre dato il massimo ogni giorno per aiutare la squadra e sono felice di questa vittoria. Non importa il ruolo, mi interessa solamente giocare e dare il mio contributo. Era una partita difficile, questa vittoria ci permetterà di continuare il nostro sogno.

La vittoria di questa sera ci darà una mano per le prossime partite, non c'è però tempo per riflettere perché giocando ogni tre giorni non ci sarà tempo per recuperare".