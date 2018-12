© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio pensa a un nuovo esterno per Simone Inzaghi e in attesa di chiudere un colpo importante potrebbe cautelarsi con il rientro di Djavan Anderson dalla Salernitana. Un'altra pista porta a Giulio Donati del Mainz, mentre ce ne sarebbe un'altra via Salisburgo per Lainer, ma è piuttosto costosa, meno credibile quella di Luis Filipe. A riportarlo è Il Messaggero.