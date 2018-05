Lazio, Anderson resta solo in caso di Champions

© foto di Federico Gaetano

Gli ultimi 180 minuti di campionato restituiranno a Felipe Anderson ciò che il destino gli ha tolto in precedenza. L'infortunio di Luis Alberto (campionato finito per lui), costringe Inzaghi a puntare tutto sul brasiliano. La qualificazione o meno nell’Europa che conta inciderà pure sul suo futuro. Ha un contratto in scadenza nel 2020, a 1,8 milioni a stagione. Questa estate dovrà decidere se rinnovare oppure cambiare aria. In caso di Champions l’opzione prolungamento con la Lazio sarebbe molto più probabile, spiega La Gazzetta dello Sport.