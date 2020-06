Lazio, André Anderson: "Inzaghi è sempre dalla nostra parte, ci dà tranquillità"

vedi letture

Nel corso dell'intervista concessa a UOL Esporte, il centrocampista della Lazio André Anderson si è soffermato anche su Simone Inzaghi e sulla lingua italiana: "Riesco a capire più che parlare. Ho imparato a dire alcune cose, ma non tutto. Ma il mister è un insegnante che cerca sempre di essere informato sulle condizioni dell'atleta - riporta Lalaziosiamonoi.it - su come sono gli atleti, se tutto va bene, nel dolore o no. Questo dà tranquillità all'atleta e, come me, penso che tutto il gruppo sia molto felice di vedere un allenatore che si prende cura, che è sempre dalla nostra parte".