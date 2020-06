Lazio, André Anderson: "Mi sono adattato al calcio italiano, che emozione l'esordio in A"

vedi letture

Il centrocampista della Lazio André Anderson ha parlato ai taccuini di UOL Esporte del suo esordio con la maglia biancoceleste: "Le gambe non tremavano, ma posso dire che durante la gara faceva molto freddo - riporta Lalaziosiamonoi.it -. E' un misto di sentimenti. Non tanto paura, ma l'ansia, per entrare e mostrare il mio calcio. Un anno fa mi allenavo con gli atleti che non sarebbero stati usati dal Santos, e un anno dopo stavo giocando allo Stadio Olimpico, con 60 mila persone, nella Lazio, con la squadra che stava facendo una grande stagione. Quindi, nel momento in cui mi ha chiamato, ho sentito qualcosa che è persino difficile definire in un sentimento specifico. Per me è stato molto importante, e sarà sicuramente un sentimento che non dimenticherò per il resto della mia vita. Il confronto con Hernanes e Messias? I confronti non mi danno fastidio. Sono contento di essere paragonato a due giocatori che hanno scritto belle storie nel calcio. Nonostante il rispetto, non mi affeziono ai confronti. Cerco di vivere la mia storia. So che i confronti fanno parte del calcio. Sono qui per scrivere la mia storia. Non voglio essere una promessa che sarà sempre una promessa. Cerco, rispetto ai miei compagni, il mio spazio e il mio lavoro per realizzare quella promessa. Penso di essermi allenato bene, di aver lavorato duramente e ora, con il ritorno del campionato, credo che avrò più opportunità e quindi sarò in grado di mostrare più del mio calcio. L'adattamento al calcio italiano? Quando lasciamo una cultura che abbiamo vissuto per anni e iniziamo a vivere in una cultura completamente diversa, l'adattamento non è semplice. Mio padre mi ha parlato prima di firmare con la Lazio e ha detto una frase che porto oggi: 'Devi adattarti all'Italia. Non l'Italia a te'. E' solo quello. Non mi sono adattato al 100%, ma ho cercato di imparare quotidianamente cultura, questioni sociali... All'inizio è stato molto difficile. Ti trovi di fronte a uno scenario totalmente diverso. Sono arrivato qui molto giovane, immaturo e solo. Mia moglie è venuta a vivere qui solo dopo. È stato uno shock. Sono cresciuto in un certo senso e ho dovuto vivere qui in un modo completamente diverso".