Lazio, Andreas Pereira: "Meritavamo di più. Sono qui per correre fino all'ultimo per la squadra"

Solo 10 minuti più recupero in campo per Andreas Pererira che nel finale ha provato a far scattare la scintilla. Il numero 7 della Lazio ha poi commentato il match contro il Benevento sul suo profilo Instagram: "Questa squadra non smette mai di crederci! Meritavamo di più. Sono qui per correre all'ultimo secondo per questa squadra!".