Lazio, ansia Correa: Inzaghi spera di recuperarlo per il Bruges. E Caicedo non è al meglio...

C'è ottimismo ma cautela, intorno a Correa. L'argentino è il grande dubbio della vigilia per la Lazio, chiamata domani ad affrontare la decisiva gara contro il Bruges. Ha due risultati su tre per passare, la squadra di Inzaghi, che oggi capirà meglio le condizioni del Tucu. Sabato contro lo Spezia è rimasto in panchina, non è neanche subentrato negli ultimi minuti "perché non era in grado giocare per un problema al polpaccio accusato venerdì", come ha spiegato il tecnico nel post partita. Ieri non ha partecipato alla seduta di scarico, ha proseguito le cure ad hoc, mentre oggi è la giornata verità. Alle 15 parlerà Inzaghi in conferenza stampa, ma difficilmente si sbilancerà, anche perché il giocatore proverà soltanto nella rifinitura delle 16.

Domani la Lazio può fare la storia, mancando da vent'anni negli ottavi di Champions. E a rendere ancora più fondamentale e preziosa la presenze di Correa, oltre all'importanza della posta in palio, c'è la complicata situazione dell'attacco biancoceleste. Perché Caicedo non è al meglio (ha giocato con due anti dolorifici con lo Spezia) e Muriqi è in infermeria (lo staff proverà a rimetterlo in piedi per il 23 dicembre contro il Milan). Dunque senza il Tucu, sarebbero guai. A Formello si dicono fiduciosi, ma al tempo stesso non si sbilanciano. In caso di un suo forfait, la soluzione più logica sarebbe comunque l’impiego di Caicedo, mentre appare difficile che Inzaghi possa ridare fiducia a Pereira dal 1’ alle spalle di Immobile. Lui sì, una certezza.