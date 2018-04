Lazio, ansia Immobile: fuori dopo 15 minuti, si teme uno stiramento

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio perde Ciro Immobile. Dopo 15 minuti dall'inizio della gara contro il Torino infatti l'attaccante è uscito a causa di un problema al bicipite femorale e al suo posto è entrato Caceido. Brutte notizie per i biancocelesti impegnati nella volata finale verso la Champions League e si teme uno stiramento per Immobile che potrebbe aver concluso la stagione in anticipo.