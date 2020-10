Lazio, ansia per Fares: problemi dopo gli impegni in nazionale, oggi test a Formello

Emergenza sulle fasce per la Lazio di Simone Inzaghi. Allo stiramento di Lazzari, si è aggiunta anche l'ansia per Fares, che come affermato dai media algerini sente dolore ad un ginocchio e un fastidio agli adduttori. L'esterno, che ha saltato la sfida fra Messico e Algeria, oggi sarà controllato a Formello. Viste le assenze di Lazzari, Marusic e Lulic, mister Inzaghi ha messo in preallarme Djavan Anderson per giocare a destra cono la Sampdoria.