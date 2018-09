Lazio-Apollon, 1-0 al 45' con Luis Alberto. Ma troppe occasioni sprecate

© foto di www.imagephotoagency.it

All'Olimpico di Roma, termina 1-0 per la Lazio il primo tempo della gara contro l'Apollon Limassol, match d'esordio del girone H di Europa League. Nonostante la formazione ampiamente rimaneggiata (8 cambi rispetto all'ultima partita di campionato contro l'Empoli), la squadra di Inzaghi si rende fin da subito pericolosa prima con Murgia, poi con Caicedo. Il vantaggio, meritato, arriva al 14' grazie alla bella rete siglata da Luis Alberto (uno dei tre titolari in campo dall'inizio). Differenza abbastanza netta tra le squadre in campo, non concretizzata però dalla Lazio che col passare dei minuti spreca diverse occasioni da gol (Caicedo su tutti). Bene Proto, all'esordio tra i pali, e Durmisi sempre ficcante sulla fascia sinistra. Al 45', dunque, vantaggio Lazio anche se il parziale poteva essere ben più ampio in favore dei biancocelesti.