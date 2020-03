Lazio, appuntamento a fine stagione per allungare il contratto di Inzaghi

vedi letture

Detto dell'interesse del Barcellona per Luiz Felipe, non è escluso che i catalani tornino alla carica anche per il tecnico della Lazio Simone Inzaghi. Il piacentino è legatissimo alla piazza, con la testa è già concentrato sulla prossima stagione da vivere con il ritorno esaltante in Champions e con il cuore pensa all’arrivo del terzo figlio (sua moglie Gaia è incinta) previsto per agosto. Dal punto di vista economico e contrattuale, sottolinea il Corriere dello Sport, diventerà però necessario a fine stagione un aggiornamento con Lotito. L’estate scorsa aveva prolungato sino al 2021, quindi sarà nuovamente in scadenza a fine annata.