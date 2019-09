Lazio, appuntamento a gennaio per il rinnovo di Luis Alberto

© foto di Insidefoto/Image Sport

Correa, Milinkovic-Savic e infine... Luis Alberto: anche lo spagnolo dovrebbe allungare il proprio contratto con la Lazio stando a quanto rivela Sky, ma non prima del prossimo gennaio. Le parti si sono infatti date appuntamento all'inverno per discutere il contratto dello spagnolo, palesemente involuto l'anno passato e alle prese con un adattamento tattico rispetto a quanto fatto nella prima superlativa stagione in biancoceleste.