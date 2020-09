Lazio, Armini incontra l'idolo Nesta: "Non ho avuto neanche il coraggio di dargli la mano"

Nicolò Armini, difensore classe 2001 della Lazio, oggi ha vissuto una doppia emozione: scendere in campo con la maglia biancoceleste nell'amichevole contro il Frosinone (con una prestazione molto convincente) e incontrare il suo idolo Alessandro Nesta. A fine partita, dopo una prestazione convincente, il giovane cresciuto a Formello ha rivelato un siparietto a Lazio Style Channel: "E' stata la prima volta che ho visto Nesta. Appena l'ho visto non ho avuto neanche il coraggio di dargli la mano per quanto ero emozionato. Ci ho parlato poi dopo nel tunnel, mi ha fatto l'in bocca al lupo per il futuro dicendomi di continuare così. E' stata un'emozione grandissima".

Sulla partita: "A livello fisico stiamo bene, lavoriamo molto durante la settimana, sono ancora partite di pre-season ma i nuovi innesti sono stati accolti bene da subito e con la personalità che hanno sanno farsi valere. Oggi potevamo fare qualche gol in più, ma l'importante è sempre portare a casa la vittoria. Il ruolo? Essendo giovane più ruoli riesco a fare meglio è per la mia crescita".