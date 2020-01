Lazio, arriva la Cremonese: un’occasione per mettersi in mostra

Fonte: Dall'inviato a Roma

Si chiama Cremonese ma si legge opportunità. Per chi? Per tutti quei giocatori della Lazio che da agosto a oggi hanno trovato poco spazio. Nella gara delle 18 all’Olimpico - valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia - avranno la possibilità di mettersi in luce agli occhi di Inzaghi. Il tecnico vuole risposte, deve capire su chi potrà contare nella seconda parte di campionato. Ha bisogno di ampliare la rosa, che al momento è divisa. Da una parte le seconde linee, che non danno piene garanzie. Dall’altra i titolatissimi, di primo livello, che non sono secondi a nessuno in Italia. Lo dicono i numeri, la classifica e le prestazioni. Il divario è netto ed evidente, stabilisce un confine che negli ultimi mesi è stato varcato da alcuni giocatori, come Caicedo e Cataldi, che a suon di prestazioni e gol pesanti hanno dimostrato di poter essere considerati alla stregua dei titolari. E se la Lazio è terza in classifica, a +7 da Roma e Atalanta (con una gara in meno contro l’Hellas), il merito è anche loro. Perché più si allargano le possibilità di scelta di Inzaghi, più ne beneficia tutto il gruppo. La crescita dei singoli, soprattutto di chi è stato impiegato meno, aumenta la competitività della squadra e migliora le prestazioni dell’intero collettivo.

Il primo nome su questa lista è quello di Berisha, arrivato forse all’ultima chiamata. Complice i tanti, troppi, infortuni non ha mai trovato continuità e ha deluso quasi sempre. Contro la Cremonese dovrà dimostrare di esserci, fisicamente, mentalmente e tecnicamente, perché una buona prestazione può far aumentare la fiducia nel kosovaro, che sembra averla un po’ persa. A centrocampo i posti sono occupati, il terzetto Luis Alberto, Leiva e Milinkovic non si tocca, ma Berisha ha caratteristiche diverse che possono essere molto utili. Nel reparto difensivo oggi spazio a Patric e Bastos, che in passato sono stati spesso schierati titolari mentre adesso sono dietro nelle gerarchie in difesa. Gli altri osservati speciali sono André Anderson, Adekanye e Jony. I primi due, entrambi classe ’99, sono considerati dei potenziali talenti per il futuro. La società ci crede e ci punta, per questo li aspetta e li tiene quasi sotto la sua ala protettiva. Lo spagnolo invece è stato preso in estate per essere utilizzato fin da subito come alternativa a sinistra. Ha trovato delle difficoltà iniziali, dovute in particolare all'adattamento al ruolo di quinto di centrocampo, lui che in Spagna faceva l’ala offensiva. Ha comunque dimostrato il suo punto di forza, la tecnica e la facilità di calcio col mancino. Jony potrebbe anche non giocare dall’inizio, perché sarà sicuramente schierato sabato contro la Sampdoria, quando sarà squalificato Lulic. Si scrive Cremonese ma si legge opportunità, da cogliere. Perché se si vuole sognare la Champions o addirittura qualcosa di più, serve l’aiuto di tutti. Dal primo all’ultimo.