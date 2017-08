© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per altri sette giorni almeno, non ci sarà traccia a Formello di Keita Balde: il secondo certificato medico è arrivato ieri sera in sede e per il giocatore sono dunque garantiti altri sette giorni per recuperare. L'avventura con la Lazio, accordo con la Juve o meno, appare dunque finita definitivamente, come chiarisce quest'oggi Il Tempo.