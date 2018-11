Lazio artefice del proprio destino. Col Marsiglia in palio non solo i 3 punti

© foto di Federico Gaetano

Lazio artefice del proprio destino, o quasi. La sfida dell'Olimpico contro il Marsiglia, del resto, può essere definita un match point in favore dei biancocelesti per tutta una serie di motivi. La qualificazione aritmetica ai sedicesimi di Europa League, infatti, non dipende solo da questa gara: se l’Apollon - nell'altro match del girone - dovesse battere l’Eintracht Francoforte, il successo contro la squadra di Garcia non darebbe comunque ai biancocelesti la certezza di avere superato il turno.

Gli eventuali tre punti conquistati contro i francesi, in ogni caso, darebbero una clamorosa spinta verso le gare a eliminazione diretta, con buone possibilità di celebrare la promozione già stasera. Un risultato (sempre eventuale, ndr) importante, perché in prima battuta permetterebbe alla Lazio di centrare il primo obiettivo della stagione, e poi perché sgraverebbe Inzaghi del pensiero europeo consentendogli di occuparsi solo al campionato almeno fino a febbraio inoltrato. Una situazione agevole, per il momento ipotetica, che la Lazio spera di trasformare in realtà questa sera davanti al proprio pubblico.