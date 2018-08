Lazio, assalto al Papu Gomez se parte Milinkovic-Savic

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Saranno due settimane piuttosto calde per la Lazio, in attesa che sia fatta chiarezza sul futuro di Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo, accostato nelle ultime ore anche a Inter e Milan dopo i rumors su Juventus e Chelsea, potrebbe infatti lasciare la capitale costringendo i biancocelesti a cercare un sostituto. Secondo quanto riporta Lalaziosiamonoi.it, il ds Tare avrebbe identificato proprio questa figura in Alejandro "Papu" Gomez. Pronto quindi l'affondo sul gioiello offensivo dell'Atalanta, qualora Milinkovic dovesse fare le valigie.