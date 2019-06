© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Sergej Milinkovic-Savic. Secondo quanto riporta Canal +, infatti, nei prossimi giorni l'agente del centrocampista della Lazio, Mateja Kezman, incontrerà il nuovo dirigente del PSG, Leonardo. I costi dell'operazione sono elevati e trattare con Lotito non è mai semplice, ma dalla Francia sembrano pronti a tentare un vero e proprio assalto. E intanto la Juventus resta alla finestra come spettatrice interessata.