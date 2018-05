Lazio-Atalanta 1-1, Caicedo pareggia i conti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio pareggia i coni in casa contro l’Atalanta grazie alla rete di Caicedo. Milinkovic-Savic si inventa un pallone a tagliare per l'inserimento di Luis Alberto: gran controllo e passaggio per Caicedo, che solo davanti a Berisha non sbaglia!!! Piatto facile facile e 1-1.