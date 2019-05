© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pareggio dell'Atalanta, a segno tanto per cambiare Duvan Zapata. 22 gol stagionali, 15 in trasferta per l'ex Napoli. Freuler calcia al volo dal limite ma non colpisce benissimo, ne esce fuori un passaggio per Zapata: l'attaccante della Dea controlla, si gira in un fazzoletto e batte Strakosha