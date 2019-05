L'Atalanta si tiene stretto il quarto posto. Con il successo conquistato in casa della Lazio per 3-1 la squadra di Gasperini continua a volare sale a 62 punti in classifica, a -1 dall'Inter terza. Retrocesso il Frosinone invece che si fa raggiungere sul 2-2 dal Sassuolo e deve salutare...