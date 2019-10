Lazio-Atalanta, ancora Muriel: 0-2 dopo 28 minuti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Raddoppio dell'Atalanta all'Olimpico, ancora Luis Muriel. Secondo gol in cinque minuti per il colombiano che questa volta ha battuto un colpevole Strakosha direttamente da calcio di punizione. Tiro cross del numero nove che non è stato deviato da nessuno e si è insaccato alla sinistra del portiere albanese.