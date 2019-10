Lazio-Atalanta, giramenti di testa per Lazzari: si scalda anche Marusic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Problemi nel riscaldamento per Manuel Lazzari, a pochi minuti dall'inizio della sfida tra Lazio e Atalanta. Il laterale destro biancoceleste ha accusato giramenti di testa e per questo motivo si sta preparando anche Adam Marusic, nel caso in cui l'ex SPAL non dovesse farcela.