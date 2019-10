Lazio-Atalanta, la sblocca Muriel: nerazzurri in vantaggio al 23'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Atalanta in vantaggio al 23' con Luis Muriel. Percussione centrale di Gosens che arrivato quasi al limite dell'area ha servito il colombiano all'interno dei sedici metri. Stop e tiro con il destro del numero 9 che non ha lasciato scampo a Strakosha. Al momento nerazzurri in testa alla classifica insieme alla Juventus.