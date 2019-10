Lazio-Atalanta, Lazzari non ce la fa: al suo posto Marusic dal 1'

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Manuel Lazzari non sarà della partita nella sfida tra Lazio e Atalanta che inizierà alle 15. Il laterale ex SPAL ha accusato giramenti di testa durante il riscaldamento e non essendo in grado di giocare Simone Inzaghi ha scelto di mandare in campo Adam Marusic dal 1'.