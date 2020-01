© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Olivier Giroud è il primo nome, ma non l'unico. La Lazio, spiega Il Messaggero, ha deciso (cruciale un summit martedì sera tra gli stati generali) di tentare un grande colpo in attacco per aggiungere una freccia alla faretra di mister Inzaghi. Il francese del Chelsea è il nome più gradito a quest'ultimo, ma il ds Tare non è convinto di quest'operazione e valuta anche altri profili. Tra questi: Pedro e Batshuayi, anche loro del Chelsea, Ibisevic dell'Hertha Berlino, Odsonne Edouard del Celtic, Loic Remy del Lille e Diego Lainez del Betis Siviglia.