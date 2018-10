Lazio attenta, assalto United per Milinkovic se parte Pogba

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Telenovela finita? Nemmeno per sogno. Come riporta la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Manchester United - in rottura totale con Paul Pogba - è pronto a sferrare l'attacco per Sergej Milinkovic-Savic in caso di partenza del centrocampista francese campione del Mondo. Nonostante il recente rinnovo, il calciatore serbo della Lazio è di nuovo al centro del calciomercato e non a caso lo Special One in settimana era a Podgorica per assistere dal vivo a Montenegro-Serbia.