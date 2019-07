Lazio, attesa per il futuro di Milinkovic. Cinque big sulle tracce del serbo

Tutto ruota intorno a Sergej Milinkovic-Savic. La Lazio valuta le possibili prossime mosse di mercato, con la possibilità concreta di non aggiungere ulteriori nuovi acquisti in caso di permanenza del centrocampista serbo. Ma le parole del presidente Lotito dei giorni scorsi non regalano certezze in tal senso, anche se le pretendenti continuano a prendere tempo.

Non solo PSG e United - Il giocatore come noto è sul taccuino dei dirigenti di PSG e Manchester United, ma non solo. Dopo ferragosto, si legge sul Corriere dello Sport, potrebbe tornare in corsa la Juventus, mentre le outsider da tenere comunque in considerazione sono Manchester City e Tottenham. Per convincere la Lazio ad intavolare una trattativa, comunque, serviranno almeno 80-90 milioni di euro.