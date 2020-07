Lazio, attesi in Italia gli agenti di Borja Mayoral. Il Real ha detto no a 10 milioni

La prossima sarà una settimana importante per l'operazione che ha in mente la Lazio per Borja Mayoral, attaccante di proprietà del Real Madrid nell'ultima stagione in prestito al Levante. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la prossima settimana sono attesi a Roma gli agenti dello spagnolo per il quale il club capitolino avrebbe già messo sul piatto dieci milioni di euro, trovando però il no dei Blancos. L'alternativa a Mayoral per la Lazio è rappresentata dal colombiano Luis Suarez oggi al Real Saragozza ma di proprietà del Watford.