Lazio, auguri a Strakosha. E come regalo di compleanno arriva il rinnovo

vedi letture

Il rinnovo come regalo di compleanno. Oggi Thomas Strakosha compie 25 anni e il suo domani si tinge sempre più di biancoceleste. È stata avviata infatti la trattativa per rinnovare il contratto con la Lazio - sottolinea La Gazzetta dello Sport - che è in scadenza nel 2022. Un’operazione in linea con i principi che stanno orientando il piano rinnovi stilato dal ds Tare: dare continuità al gruppo di Simone Inzaghi in quell’ottica di crescita che ha pilotato la Lazio nel giro scudetto. Il prolungamento del contratto potrebbe arrivare fino al 2025 con un ingaggio quasi raddoppiato rispetto al milione di euro di adesso.