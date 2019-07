Lazio-Auronzo, la prima formazione stagionale: ci sono Lazzari e Vavro

Fonte: Dall'inviato ad Auronzo di Cadore

Inzaghi riparte subito con i nuovi acquisti: Vavro e Lazzari. I due, arrivati nei primi giorni di mercato, vengono subito schierati titolare nel 3-5-2 biancoceleste per l'amichevole della Lazio contro i dilettanti dell'Auronzo Calcio. Il difensore slovacco agirà sul centro destra, accanto ad Acerbi e Patric. L'ex SPAL, invece, si prende subito la corsia di destra. Non partirà dal primo minuto Milinkovic, così come Immobile: entreranno a gara in corso. Ecco la formazione completa, il fischio d'inizio è previsto alle ore 17.00:

Lazio (3-5-2): Guerrieri; Vavro, Acerbi, Patric; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Caicedo.