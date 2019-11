Lazio, avanti al 45' con Correa. Squadra in palla. Cluj solo di rimessa

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio-Cluj 1-0 (fine primo tempo): 24’ Correa

Le chance di qualificazione della Lazio erano ridotte al lumicino prima di questa partita. La gara inizia con Luis Alberto e soci che tengono il pallino del gioco. Il Club in campo è disegnato per gestire le avanzate biancocelesti e ripartire al primo pallone giocabile. Un 5-4-1 quello scelto da Petrescu che lascia poco spazio. Per questo tocca aspettare il 15’ per la prima palla giovanile dei biancocelesti: palla a scavalcare di Cataldi per Adekanye che scatta bene ma tira malissimo. Al secondo affondo la Lazio passa. E’ il 25 e Correa batte in diagonale il portiere Arlauskis sfruttando un pallone ben lavorato da Adekanye. Il gol sveglia anche in rumeni che si fanno vivi per la prima volta con un tiro dalla lunghissima distanza di Burca che però sfila potente e impreciso alla sinistra di Proto. Al 31’ è Luis Alberto che prova la giocata dal limite. Destro a girare e pallone che però non risponde come dovrebbe sfilando largo alla sinistra del portiere. Il secondo pericolo per la Lazio arriva da un altro tiro dalla distanza del Cluj: questa volta a provarci è Djokovic che centra in pieno il legno sinistro. Al 41’ clamoroso errore di Correa che manca il raddoppio dopo essere scattato bene sul filo del fuorigioco su un pallone a scavalcare di Luis Alberto. Solo davanti ad Arlauskis l’argentino però colpisce male la sfera e manda a lato. Con una punizione di Bordeianu ribattuta dalla barriera si chiude la prima frazione. Lazio avanti nel risultato e in palla. Cluj con un palo a referto, ma poco altro.