Lazio, Badelj: "Buon momento, stasera dobbiamo fare passo in avanti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Milan Badelj, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro l'Inter: "La partita di oggi sarà difficile, ogni sfida ha la sua storia. Siamo in un momento importante, fare bene questa sera ci consentirebbe di compiere un prezioso passi in avanti e di acquisire maggiore consapevolezza per stare in alto in graduatoria. Mi rende felice affrontare i miei compagni in nazionale, auguro loro il meglio ma a partire da domani”, riporta lalaziosiamonoi.