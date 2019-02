Lazio, Badelj: "Col Genoa ko immeritato, sogno un gol al Siviglia"

Il centrocampista della Lazio Milan Badelj, autore del provvisorio 1-0 oggi contro il Genoa, ha commentato così la sconfitta dei suoi ai microfoni di LSC: "Oggi siamo stati padroni del campo per 70 minuti, poi dopo il nostro tentativo terminato sulla traversa, i rossoblù hanno aumentato il peso offensivo con alcuni innesti e siamo stati più disorganizzati nella seconda frazione di gioco. Il Genoa ha sfruttato bene gli ultimi venti minuti e ha ottenuto bottino pieno. Abbiamo giocato come una vera squadra, siamo stati compatti e abbiamo messo in campo grande spirito in approccio. Sconfitta? È un peccato perché non abbiamo meritato di perdere. Il gol siglato oggi non vale molto per la squadra , ma sono contento per aver realizzato la prima rete in maglia biancoceleste. Nonostante ciò, però, sono deluso perché questa gara era molto importante per noi per restare in corsa per la qualificazione in Champions League. Nelle prossime sfide servirà lo stesso spirito messo in mostra e la lucidità dimostrata fino al 70’: contro il Siviglia abbiamo buone chance per indirizzare la stagione nel verso in cui vogliamo. Se potessi segnare un altro gol preferirei siglarne uno agli spagnoli mercoledì prossimo non avendo più opportunità per ribaltare il match, mentre contro il Milan disputeremo due gare".