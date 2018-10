Lazio, Badelj: "Gara speciale per me, ma dobbiamo vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto il centrocampista biancoceleste Milan Badelj, che ha parlato così della gara contro la sua ex squadra Fiorentina: "Sarà sicuramente una bella gara, per me sarà particolare, ma ci vogliamo riscattare dopo due sconfitte: non abbiamo alternative, dobbiamo vincere. In partite simili bisogna dimostrare di avere carattere, questa squadra ha caratteristiche importanti e dobbiamo riversarle in campo. Siamo all’ottava giornata di campionato, è appena iniziata la Serie A, ma vogliamo attestarci tra le prime posizioni della classifica e ci servono i tre punti".