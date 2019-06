© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fra i giocatori in uscita dalla Lazio in questa sessione di mercato c'è sicuramente Milan Badelj. Il croato, chiuso da Lucas Leiva, vuole andare via e sulle sue tracce, per il Corriere dello Sport, ci sono Zenit San Pietroburgo, Bordeaux e Fenerbahce.