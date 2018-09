Lazio, Badelj: "Non era facile vincere dopo due sconfitte consecutive"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Milan Badelj, nuovo centrocampista della Lazio, ha parlato in zona mista dopo la vittoria contro il Frosinone: "“Era importantissimo vincere, sono molto orgoglioso per il modo in cui abbiamo portato a casa questo successo - riporta Lalaziosiamonoi.it - Non era facile dopo due sconfitte e zero punti in classifica giocare una partita descritta da tutti già come vinta. Faccio i complimenti a tutti. Sono momenti delicati, dopo due gare perse può subentrare un po’ di ansia. Abbiamo sofferto e la palla sembrava non volesse entrare, questo è il modo giusto per uscire da una mini crisi di risultati. Ho trovato una squadra frustata ma soprattutto motivata in vista dell’obiettivo Champions. Il mio avvio? La concorrenza fa sempre bene, è uno stimolo per migliorare ogni giorno in allenamento. Il modulo? Lo decide il mister, è una sua responsabilità. In passato ci ha portato a tanti risultati positivi ed è lo schieramento in cui crediamo. Io posso giocare sia in coppia che da solo, sono a disposizione".