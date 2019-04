© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel pre partita di Lazio - Chievo Milan Badelj ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Non possiamo permetterci di pensare alle altre, dobbiamo dare il massimo in questa partita, che sarà sicuramente particolare. Non sarà facile come tanti pensano, tutto dipenderà da noi ma dobbiamo dimostrare sul campo di essere più forti anche grazie all'apporto dei nostri tifosi".