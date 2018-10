Lazio, Badelj: "Occasione di rivincita, con l'Inter è una partita diversa"

© foto di Federico Gaetano

Milan Badelj, centrocampista della Lazio, prima della gara con l'Inter è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Per questa partita si sentiva un'aria un po' diverso, ma credo che sia normale. Questa è una bella occasione per la rivincita ma anche per i tre punti che sono importanti. Anche per me può essere importante. Sono arrivato un paio di mesi fa, ho firmato per quattro anni, credo che una partita non decida. Voglio mostrare le mie qualità, ma la cosa più importante è sfruttare la partita per i tre punti".