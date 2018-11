Lazio, Badelj: "Peccato aver perso due punti. Correa, gol illegale"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Lazio Style Channel ha parlato il centrocampista della Lazio Milan Badelj dopo il pareggio contro il Milan: “Sarebbe stato un grande peccato perderla. In realtà è un peccato anche aver perso due punti ma pareggiare al 90’ è sempre una gioia. Le altre squadre non hanno vinto, quindi va bene così. Credo che noi abbiamo fatto una partita migliore rispetto al Milan. Purtroppo ci sono stati episodi che ci hanno condannato, come sul gol di Kessie che dovevo essere più sveglio e reattivo. Acerbi mi ha aiutato molto in fase di impostazione. Mi sento di fare i complimenti alla squadra, perché è dura andare in svantaggio dopo aver dominato per 75’. Nonostante ciò abbiamo reagito con grinta. È stata una reazione di gruppo. Poi il “Tucu” è stato strepitoso, ha fatto un gol illegale. Contro il Chievo sarà una partita diffcile. Lì è sempre una sfida particolare, non ci sono mai troppi tifosi quindi se non sei sveglio loro ti puniscono. La classifica non gli rende merito. Per noi saranno tre punti fondamentali da conquistare”.