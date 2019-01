Lazio, Badelj: "Se segnassi ai viola non esulterei. VAR molto utile"

Fonte: LaLazioSiamoNoi.it

© foto di Federico Gaetano

In visita con Berisha e Immobile presso l’istituto San Giovanni Evangelista di Roma, il centrocampista della Lazio Milan Badelj ha risposto ad alcune domande degli alunni: "Ci conosciamo bene, ogni giorno lavoriamo insieme. Ognuno di noi è molto diverso dagli altri, bisogna capire come poter aiutare un compagno. Qualcuno ha bisogno di sostegno e di incoraggiamento, oppure c’è qualcuno che ha bisogno di un approccio più duro, di una bastonata. La cosa più importante è che ci sia collaborazione, ci sono momenti in cui i compagni devono aiutare quelli più in difficoltà. Per fortuna in squadra questo non manca".

Sul VAR: "Per fortuna ora abbiamo il VAR, ci sta aiutando molto ultimamente. Mentre stai giocando e il tuo cuore batte come un matto però è difficile controllare la bocca quando pensi che la decisione presa non sia quella giusta. Anche gli arbitri sono uomini che possono sbagliare, bisogna credere che sbaglino per caso e non per aiutare un’altra squadra e per farti del male".

Sull'esultanza contro una ex squadra: "Se dovessi segnare alla Fiorentina non esulterei. Mi sono lasciato con gli ex club in modo corretto e rispettoso. Se segnerò quindi non esulterò. Però posso capire anche chi fa diversamente, dipende da come ti sei lasciato o come hai vissuto quelle esperienze".