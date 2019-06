Lazio, Badelj verso l'addio: Lotito sente profumo di plusvalenza

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si sarebbe aspettato una stagione ben diversa, Milan Badelj. Dopo l’argento vinto agli ultimi mondiali di Russia, è arrivato alla Lazio con la speranza di fare un salto di qualità. Imporsi come protagonista e magari aiutare la squadra a coronare il sogno Champions. Missioni fallite, entrambe. Così, un anno dopo, la sua posizione nella rosa biancoceleste è in bilico. Nonostante Inzaghi quest’anno varierà un po’ di più l’assetto tattico, il modulo di partenza rimarrà il 3-5-2. Il che significa che ci sarà solo un regista basso davanti la difesa. E verosimilmente questo posto verrà ricoperto da Lucas Leiva. In questa stagione l’alternanza ha favorito il brasiliano, pupillo del tecnico, sempre impiegato quando era a disposizione. Il croato, invece, ha collezionato in A solo 23 presenze, di cui 13 dal 1’: un bottino assai magro per un vice campione del mondo.

Non ha reso come tutti speravano, ma ha delle scusanti. In primis non ha svolto con la squadra la preparazione e a livello fisico ne ha risentito. Possibile che l’exploit della Croazia in Russia possa aver pesato: anche Mandzukic e Perisic, suoi connazionali, quest’anno hanno deluso le aspettative. Non può essere un caso. Se poi non si ha continuità di gioco e minutaggio, è difficile entrare in condizione e trovare la fiducia necessaria. Inoltre va considerato il contesto e Badelj non è stato sicuramente aiutato dall’annata poco esaltante della Lazio. Se Luis Alberto potrebbe rimanere per Inzaghi, la permanenza del tecnico potrebbe avere un effetto diverso sul 30enne. Vuole giocare, si sente titolare ed è alla caccia di un ruolo centrale in un progetto. Se non a Roma, altrove. È sul mercato, ma servirà l’offerta giusta per convincere Lotito e Tare, che sentono profumo di plus valenza: è arrivato a parametro zero dalla Fiorentina 12 mesi fa. Di cifre ancora non se ne parla, non ci sono offerte concrete, ma la certezza è che non verrà svenduto. Rimane un grandissimo centrocampista: qualità tecniche, professionali e di leadership indiscutibili. Difficile ipotizzare un ritorno a Firenze, città a cui è legato fortemente. Possibile che possa rientrare nei radar del Bordeaux di Sousa, suo ex allenatore in viola. Se non dovessero arrivare proposte, rimarrà a Formello in cerca del riscatto, come del resto tanti altri suoi compagni.