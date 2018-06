Lazio, Balbuena sempre più lontano: futuro tra Vigo ed Emirati Arabi

© foto di Federico Gaetano

Tra i tanti nomi accostati alla Lazio per rinforzare il reparto arretrato, c'è anche quello del centrale del Corinthians Fabian Balbuena. Il classe 1991 ha fatto sapere che in estate valuterà la possibilità di lasciare il Brasile e tanti sono i club che si sono interessati a lui per la prossima stagione. Tra questi, come riporta il portale Farodevigo, ci sarebbe anche il Celta Vigo. Stando a quanto si legge, la società spagnola avrebbe fatto recapitare un'offerta da quattro milioni di euro per il suo cartellino. In realtà, però, il paraguaiano sembrerebbe molto vicino all'Al-Wahda, che la prossima stagione sarà allenata dal tecnico Fabio Carille, suo ex allenatore al Corinthians.