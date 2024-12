Live TMW Lazio, Baroni: "Scudetto? La strada è troppo lunga, ma vogliamo stare coi migliori"

vedi letture

Al termine del match contro il Napoli, il tecnico della Lazio Marco Baroni interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

Comincia la conferenza stampa di Baronil: "Dobbiamo essere ambiziosi, non era facile, siamo venuti qui con personalità. Quello che abbiamo ottenuto l'abbiamo fatto attraverso il gioco, che è quello che dobbiamo fare".



Giudizio sul Napoli?

Il Napoli è forte, ha giocatori importanti. Siamo contenti perché vogliamo queste gara che ci misurano. Abbiamo fatto un cambio generalizionale, sono arrivati giovani e sono andati via giocatori stratosferici. Dobbiamo ancora fare tanto e lo dobbiamo fare attraverso il lavoro".

Noslin giocatore ritrovato, così come Dele e Isaksen.

"Sono contento di lavorare con questi ragazzi, abbiamo questi giocatori per portrare avanti tutte e tre le competizioni. Dele ha delle grandi qualità ma deve trovare il ritmo e la testa della partita, non è facile passare da un campionato diverso a quello italiano. Non sono sorpreso da loro, come da Gustav. Gli dico che deve trovare la gioia delle giocate e liberare la testa. Questa squadra ha qualità e va lanciata con la giusta spensieratezza".



Sugli infortunati.

"Vecino ce lo dovremmo portare ad Amsterdam, Rovella rientra. Romagnoli ha sentito pizzicare su quel contrato ma sono fiducioso. Pellegrini? Credo che ci sarà ad Amsterdam".

Scudetto?

"C'è una strada troppa lunga ancora da fare, dobbiamo vedere i passi da fare per non cascare. La vetta l'abbiamo già raggiunta, la squadra ha qualità morali e di lavoro. Si deve creare il suo percorso per stare con quelli migliori in questo momento perché la classifica lo dice".

23.40 - Termina la conferenza.