Lazio, base di accordo con De Vrij. Ma resta distanza sulla clausola

Il quotidiano Il Tempo torna a parlare del rinnovo di Stefan De Vrij e spiega come il giocatore e la Lazio abbiano già una base di accordo su cifre e durata, mentre restano dei problemi legati alla clausola. L'olandese si è accordato sulla base di due milioni di euro fino al 2020, mentre per la clausola come detto resta distanza. Il club vuole una cifra di 40-45 milioni, il suo entourage non oltre i 20-25 milioni.