Lazio, Baselli per giugno: Cairo lo valuta almeno 15 milioni di euro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel mercato più che altrove serve lungimiranza: la Lazio lo sa e già da ora comincia a pensare alle potenziali trattative da sviluppare nella prossima sessione di mercato, quella di giugno. Un nome fra tutti proietta la mente di Tare al futuro ed è quello di Daniele Baselli. Un profilo già studiato, discusso e analizzato, ma che non smette di catturare l'interesse del ds biancoceleste. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, se la Lazio dovesse riuscire a conquistare un posto in Champions, potrebbe effettivamente aspirare al cartellino del centrocampista, che al momento ha un costo davvero esoso. Il presidente Cairo, infatti, valuta il suo gioiellino a partire da 15 milioni di euro. Dal canto suo, Baselli sarebbe ben felice di indossare la maglia di una squadra con obiettivi più grandi. Insomma, sta alla Lazio ottenere - da qui alla fine del campionato - i giusti mezzi per corteggiare il classe 1992.