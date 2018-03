Lazio, Basta: “Possiamo raggiungere la finale di Europa League”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dusan Basta (33) parla della Lazio attraverso i media serbi. L'ex Udinese ha così parlato della stagione biancoceleste: “Faccio parte della squadra ormai da diverso tempo. Questo è il mio quarto anno alla Lazio e finora credo ci sia stata solamente una stagione negativa, le altre tre sono state molto positive. Adesso siamo al vertice, in campionato stiamo lottando per la Champions e vogliamo qualificarci per le semifinali di Europa League. La nostra prossima rivale nella competizione europea sarà il Salisburgo. Penso che possiamo raggiungere la finale”, riporta Lalaziosiamonoi.it.