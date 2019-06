© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dusan Basta a caccia del riscatto in serie A. Il serbo ha vissuto una stagione difficile alla Lazio (due presenze in Europa League e sei mesi a Formello da fuori lista) e adesso è pronto per lasciare i biancocelesti. Come riporta Sky, il serbo può diventare un'idea per Brescia, Parma e Bologna. Mihajlovic lo aveva cercato nel mercato invernale, ma le parti non trovarono l'intesa.